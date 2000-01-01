Белоусова Евгения Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1928
Дочь: Ольмина Валериановна
Отец ребёнка: Белоусов Валериан Иванович
Рождение ребёнка
Около 1935
Дочь: Юлия Валериановна
Отец ребёнка: Белоусов Валериан Иванович
Рождение ребёнка
1937
Сын: Белоусов Геннадий Валерианович
Отец ребёнка: Белоусов Валериан Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно