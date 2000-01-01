Белоусова Евгения Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белоусова Евгения Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1928

Дочь: Ольмина Валериановна

Отец ребёнка: Белоусов Валериан Иванович

Рождение ребёнка
Около 1935

Дочь: Юлия Валериановна

Отец ребёнка: Белоусов Валериан Иванович

Рождение ребёнка
1937

Сын: Белоусов Геннадий Валерианович

Отец ребёнка: Белоусов Валериан Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белоусов Валериан Иванович

Смерть
Неизвестно
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