село Нижнеусинское, село Нижнеусинское, Ермаковский муниципальный район, Красноярский край (на 2019) — Familio

Нижнеусинское

Ермаковский муниципальный район, Красноярский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых пунктов Енисейской губернии 1911 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинВсегоОт волостного правления
Усинский пограничный округ
2465Нижне-Усинская, д., на прав. бер. р. Уса; старообр. церк. и 2 мол. дома136693637

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Красноярский край, Ермаковский район
751382Нижнеусинскоесело52°16'93°01'N-46-139

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Красноярский край, Ермаковский муниципальный район, Сельское поселение Верхнеусинский сельсовет
4616404111с Нижнеусинское#Н/Д
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