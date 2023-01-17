Шарнин Сергей Иванович
Место рождения
Дата рождения03.07.1871 ст.
Дата смерти09.12.1907 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1871 ст.
ГАСО ф.6 оп.6 д.11 л.165об-166 Метрическая книга Трехсвятительской церкви Нижнетуринского завода Верхотурского уезда. Обыватель Иван Иванов Шарнин и законная жена его Александра Афанасьева, оба пра... Показать все
Рождение ребёнка
28.09.1880 ст.
Дочь: Любовь Алексеевна
Мать ребёнка: Анкудинова Феодосия Ивановна
Бракосочетание
Около 1894 ст.
Жена: Шарнина Клавдия Павловна
Рождение ребёнка
06.06.1897
Дочь: Шернина Маргарита Сергеевна
Мать ребёнка: Шарнина Клавдия Павловна
Бракосочетание
09.11.1898 ст.
ГАСО ф.6 оп.20 д.330 л.155об-156, МК о бракосочетавшихся Трех-Святительской церкви Нижнетуринского завода Верхотурского уезда за 1898 запись о браке №89. Жених -Верхотурский купеческий сын Сергий И... Показать все
Рождение ребёнка
03.08.1900 ст.
Мать ребёнка: Шарнина Любовь Алексеевна
ГАСО ф.6 оп.20 д.332 л.116об.-117 Трех-Святительская церковь Нижнетуринского завода Верхотурского уезда Пермской губернии. МК за 1900год, запись №224. родился 03 августа, крещен 05 августа Леонид... Показать все
Рождение ребёнка
04.12.1905 ст.
Дочь: Евгения Сергеевна
Мать ребёнка: Шарнина Любовь Алексеевна
МК Трех-Святительской церкви Нижнетуринского завода Верхотурского уезда за 1905 год. Евгкния родилась 04 крещена 05 декабря. Отец Верхотурский мещанин Сергей Иоаннов Шарнин. Мать -Любовь Алексиева Шар... Показать все
Рождение ребёнка
17.06.1907
Сын: Шарнин Геннадий Сергеевич
Мать ребёнка: Шарнина Любовь Алексеевна
Смерть
09.12.1907 ст.