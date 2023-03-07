(Шарнина) Надежда Ивановна
Место рождения
Дата рождения12.09.1889 ст.
Дата смерти22.12.1889 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
12.09.1889 ст.
ГАСО ф.6 оп.20 д.322 л.82об-83 Метрическая книга Трехсвятительской церкви Нижнетуринского завода Верхотурского уезда Верхотурский купец Иоанн Иоаннов Шарнин и законная его жена Александра Афанас... Показать все
Смерть
22.12.1889 ст.
ГАСО ф.6 оп.20 д.322 л.212об-213 Метрическая книга Трехсвятительской церкви Нижнетуринского завода Верхотурского уезда Верхотурского купца Иоанна Иоаннова Шарнина дочь Надежда от родимца