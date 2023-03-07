(Шарнина) Надежда Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Шарнина) Надежда Ивановна

(Шарнина) Надежда Ивановна

avatar

Место рождения

Нижняя Тура, Нижнетуринский, Свердловская область

Дата рождения

12.09.1889 ст.

Дата смерти

22.12.1889 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1848 г.р.

Мать

Около 1850 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1889 ст.

Отец: Шарнин Иван Иванович

Мать: Шарнина Александра Афанасьевна

Нижняя Тура, Нижнетуринский, Свердловская область
ГАСО ф.6 оп.20 д.322 л.82об-83 Метрическая книга Трехсвятительской церкви Нижнетуринского завода Верхотурского уезда Верхотурский купец Иоанн Иоаннов Шарнин и законная его жена Александра Афанас... Показать все
Смерть
22.12.1889 ст.
Нижняя Тура, Нижнетуринский, Свердловская область
ГАСО ф.6 оп.20 д.322 л.212об-213 Метрическая книга Трехсвятительской церкви Нижнетуринского завода Верхотурского уезда Верхотурского купца Иоанна Иоаннова Шарнина дочь Надежда от родимца
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close