Шарнин Всеволод Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.01.1888 ст.
Дата смерти15.03.1888 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
10.01.1888 ст.
ГАСО ф.6 оп.20 д.320а Метрическая книга Трехсвятительской церкви Нижнетуринского завода Верхотурского уезда в семье верхотурского 2-йгильдии купца Иоанна Иоаннова Шарнина и его жены ... Показать все
Смерть
15.03.1888 ст.
Нижняя Тура, Нижнетуринский, Свердловская область
ГАСО ф.6 оп.20 д.321а Метрическая книга Трехсвятительской церкви Нижнетуринского завода Верхотурского уезда Верхотурского купца Ивана Иванова Шарнина сын Всеволод. от родимца