Шарнин Всеволод Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарнин Всеволод Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.01.1888 ст.

Дата смерти

15.03.1888 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1848 г.р.

Мать

Около 1850 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1888 ст.

Отец: Шарнин Иван Иванович

Мать: Шарнина Александра Афанасьевна

ГАСО ф.6 оп.20 д.320а Метрическая книга Трехсвятительской церкви Нижнетуринского завода Верхотурского уезда в семье верхотурского 2-йгильдии купца Иоанна Иоаннова Шарнина и его жены ... Показать все
Смерть
15.03.1888 ст.
Нижняя Тура, Нижнетуринский, Свердловская область
ГАСО ф.6 оп.20 д.321а Метрическая книга Трехсвятительской церкви Нижнетуринского завода Верхотурского уезда Верхотурского купца Ивана Иванова Шарнина сын Всеволод. от родимца
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