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Кудряшов Степан Григорьевич

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Место рождения

Хвалынск, Хвалынский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

09.07.1905

Дата смерти

22.08.1943

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1905

Отец: Кудряшов Григорий Степанович

Мать: Кудряшева Марфа

Хвалынск, Хвалынский муниципальный район, Саратовская область
Саратовская обл., г. Хвалынск, п. Либкнехта, 21
Бракосочетание
27.01.1926

Жена: Кудряшева Мария Ивановна

Хвалынск, Хвалынский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
11.01.1929

Сын: Кудряшов Павел Степанович

Мать ребёнка: Кудряшева Мария Ивановна

Россия
Рождение ребёнка
27.03.1930

Сын: Кудряшов Алексей Степанович

Мать ребёнка: Кудряшева Мария Ивановна

Хвалынск, Хвалынский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
27.04.1932

Сын: Кудряшов Борис Степанович

Мать ребёнка: Кудряшева Мария Ивановна

Россия
Рождение ребёнка
21.05.1935

Сын: Кудряшов Владимир Степанович

Мать ребёнка: Кудряшева Мария Ивановна

Россия
Рождение ребёнка
15.05.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кудряшева Мария Ивановна

Россия
Рождение ребёнка
22.01.1940

Дочь: Гаврилова Нина Степановна

Мать ребёнка: Кудряшева Мария Ивановна

Россия
Рождение ребёнка
11.01.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кудряшева Мария Ивановна

Россия
Смерть
22.08.1943
с-з Комсомолец, Краснокутский район Сумской области, Украина
Причина смерти: На войне | с-з Комсомолец, Краснокутский район Сумской области, Украина
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