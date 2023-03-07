Кудряшов Степан Григорьевич
Место рождения
Дата рождения09.07.1905
Дата смерти22.08.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1905
Отец: Кудряшов Григорий Степанович
Мать: Кудряшева Марфа
Саратовская обл., г. Хвалынск, п. Либкнехта, 21
Бракосочетание
27.01.1926
Жена: Кудряшева Мария Ивановна
Рождение ребёнка
11.01.1929
Сын: Кудряшов Павел Степанович
Мать ребёнка: Кудряшева Мария Ивановна
Россия
Рождение ребёнка
27.03.1930
Сын: Кудряшов Алексей Степанович
Мать ребёнка: Кудряшева Мария Ивановна
Рождение ребёнка
27.04.1932
Сын: Кудряшов Борис Степанович
Мать ребёнка: Кудряшева Мария Ивановна
Россия
Рождение ребёнка
21.05.1935
Сын: Кудряшов Владимир Степанович
Мать ребёнка: Кудряшева Мария Ивановна
Россия
Рождение ребёнка
15.05.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кудряшева Мария Ивановна
Россия
Рождение ребёнка
22.01.1940
Дочь: Гаврилова Нина Степановна
Мать ребёнка: Кудряшева Мария Ивановна
Россия
Рождение ребёнка
11.01.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кудряшева Мария Ивановна
Россия
Смерть
22.08.1943
с-з Комсомолец, Краснокутский район Сумской области, Украина
Причина смерти: На войне | с-з Комсомолец, Краснокутский район Сумской области, Украина