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Кудряшов Алексей Степанович

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Место рождения

Хвалынск, Хвалынский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

27.03.1930

Дата смерти

14.01.1998

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

1905 г.р.

Жена

1935 г.р.

Дети

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Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1930

Отец: Кудряшов Степан Григорьевич

Мать: Кудряшева Мария Ивановна

Хвалынск, Хвалынский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
06.08.1956

Жена: Кудряшова Екатерина Григорьевна

Хвалынск, Хвалынский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
24.06.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кудряшова Екатерина Григорьевна

Хвалынск, Хвалынский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
13.03.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кудряшова Екатерина Григорьевна

Хвалынск, Хвалынский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
14.01.1998
Хвалынск, Хвалынский муниципальный район, Саратовская область
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
Хвалынск, Хвалынский муниципальный район, Саратовская область
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