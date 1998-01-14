Кудряшов Алексей Степанович
Место рождения
Дата рождения27.03.1930
Дата смерти14.01.1998
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1930
Бракосочетание
06.08.1956
Рождение ребёнка
24.06.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кудряшова Екатерина Григорьевна
Рождение ребёнка
13.03.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кудряшова Екатерина Григорьевна
Смерть
14.01.1998
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно