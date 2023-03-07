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Кудряшов Григорий Степанович

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Место рождения

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

24.01.1872

Дата смерти

28.12.1928

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1872

Отец: Кудряшев Степан Евдокимович

Мать: Матрена Никитична

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1893

Дочь: Тимофеева Агафья Григорьевна

Мать ребёнка: Кудряшева Марфа

Рождение ребёнка
09.07.1905

Сын: Кудряшов Степан Григорьевич

Мать ребёнка: Кудряшева Марфа

Хвалынск, Хвалынский муниципальный район, Саратовская область
Саратовская обл., г. Хвалынск, п. Либкнехта, 21
Рождение ребёнка
1912

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кудряшева Марфа

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кудряшов Александр Григорьевич

Мать ребёнка: Кудряшева Марфа

Россия
Смерть
28.12.1928
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