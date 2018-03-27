Кудряшов Борис Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудряшов Борис Степанович

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Место рождения

Россия

Дата рождения

27.04.1932

Дата смерти

27.03.2018

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

1905 г.р.

Жена

1939 г.р.

Дети

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Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1932

Отец: Кудряшов Степан Григорьевич

Мать: Кудряшева Мария Ивановна

Россия
Бракосочетание
08.09.1959

Жена: Валентина Ефимовна

Хвалынск, Хвалынский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
23.06.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Валентина Ефимовна

Россия
Рождение ребёнка
11.06.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Валентина Ефимовна

Россия
Смерть
27.03.2018
Хвалынск, Хвалынский муниципальный район, Саратовская область
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