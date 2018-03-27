Кудряшов Борис Степанович
Место рожденияРоссия
Дата рождения27.04.1932
Дата смерти27.03.2018
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1932
Россия
Бракосочетание
08.09.1959
Жена: Валентина Ефимовна
Рождение ребёнка
23.06.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Валентина Ефимовна
Россия
Рождение ребёнка
11.06.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Валентина Ефимовна
Россия
Смерть
27.03.2018