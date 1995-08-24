Гаврилова (Кудряшова) Нина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаврилова (Кудряшова) Нина Степановна

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Место рождения

Россия

Дата рождения

22.01.1940

Дата смерти

24.08.1995

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

1905 г.р.

Дети

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Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1940

Отец: Кудряшов Степан Григорьевич

Мать: Кудряшева Мария Ивановна

Россия
Рождение ребёнка
12.08.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия
Рождение ребёнка
09.02.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия
Смерть
24.08.1995
Россия
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Балаково, Балаковский муниципальный район, Саратовская область
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