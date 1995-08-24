Гаврилова (Кудряшова) Нина Степановна
Место рожденияРоссия
Дата рождения22.01.1940
Дата смерти24.08.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1940
Россия
Рождение ребёнка
12.08.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия
Рождение ребёнка
09.02.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия
Смерть
24.08.1995
Россия
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Балаково, Балаковский муниципальный район, Саратовская область