Кудряшева Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1876
Дата смерти23.04.1949
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1893
Дочь: Тимофеева Агафья Григорьевна
Отец ребёнка: Кудряшов Григорий Степанович
Рождение ребёнка
09.07.1905
Сын: Кудряшов Степан Григорьевич
Отец ребёнка: Кудряшов Григорий Степанович
Хвалынск, Хвалынский муниципальный район, Саратовская область
Саратовская обл., г. Хвалынск, п. Либкнехта, 21
Рождение ребёнка
1912
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кудряшов Григорий Степанович
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кудряшов Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Кудряшов Григорий Степанович
Россия
Смерть
23.04.1949