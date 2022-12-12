Тимофеева (Кудряшева) Агафья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1893
Дата смерти10.01.1962
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1893
Отец: Кудряшов Григорий Степанович
Мать: Кудряшева Марфа
Рождение ребёнка
1917
Сын: Тимофеев Сергей Степанович
Отец ребёнка: Тимофеев Степан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тимофеев Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тимофеев Степан
Смерть
10.01.1962
Причина смерти: Кардиосклероз
Похороны
Неизвестно