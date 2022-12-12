Тимофеева (Кудряшева) Агафья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимофеева (Кудряшева) Агафья Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1893

Дата смерти

10.01.1962

Пол

Женский

Отец

1872 г.р.

Мать

Около 1876 г.р.

Муж

Дети

1917 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1893

Отец: Кудряшов Григорий Степанович

Мать: Кудряшева Марфа

Рождение ребёнка
1917

Сын: Тимофеев Сергей Степанович

Отец ребёнка: Тимофеев Степан

Хвалынск, Хвалынский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимофеев Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тимофеев Степан

Хвалынск, Хвалынский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
10.01.1962
Хвалынск, Хвалынский муниципальный район, Саратовская область
Причина смерти: Кардиосклероз
Похороны
Неизвестно
Хвалынск, Хвалынский муниципальный район, Саратовская область
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