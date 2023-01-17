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Тимофеев Сергей Степанович

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Место рождения

Хвалынск, Хвалынский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1917

Дата смерти

15.11.1941

Пол

Мужской

Отец

Мать

Около 1893 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: Тимофеев Степан

Мать: Тимофеева Агафья Григорьевна

Хвалынск, Хвалынский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Военная служба
Неизвестно
Хвалынск, Хвалынский муниципальный район, Саратовская область
Хвалынский РВК, Саратовская обл., Хвалынский р-н
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
15.11.1941
Причина смерти: На войне
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