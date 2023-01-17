Тимофеев Сергей Степанович
Место рождения
Дата рождения1917
Дата смерти15.11.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917
Отец: Тимофеев Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Военная служба
Неизвестно
Хвалынский РВК, Саратовская обл., Хвалынский р-н
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
15.11.1941
Причина смерти: На войне