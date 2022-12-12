город Хвалынск, город Хвалынск, Хвалынский муниципальный район, Саратовская область (на 2019) — Familio

Хвалынск

Хвалынский муниципальный район, Саратовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Саратовская губерния, Города
9ХВАЛЫНСК. Уездный.На прав. берегу р. Волги.1666217148263946063Церквей: православных 3, единоверческих 1. Мечеть магометанская 1. Училище 1. Ярмарок 2. Заводов и Фабрик 2.
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Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Саратовская область, Хвалынский муниципальный район, Городское поселение город Хвалынск
63649101001г Хвалынскгород
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