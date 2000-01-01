Кудряшов Александр Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКудряшов Александр Григорьевич

Кудряшов Александр Григорьевич

avatar

Место рождения

Россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1872 г.р.

Мать

Около 1876 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кудряшов Григорий Степанович

Мать: Кудряшева Марфа

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Духовницкое, Саратовская область, Россия
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close