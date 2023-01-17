Кудряшов Павел Степанович
Место рожденияРоссия
Дата рождения11.01.1929
Дата смерти1995
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1929
Россия
Рождение ребёнка
1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ирина Алексеевна
Россия
Рождение ребёнка
05.04.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ирина Алексеевна
Россия
Смерть
1995
Россия
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно