Кудряшов Павел Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудряшов Павел Степанович

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Место рождения

Россия

Дата рождения

11.01.1929

Дата смерти

1995

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

1905 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1929

Отец: Кудряшов Степан Григорьевич

Мать: Кудряшева Мария Ивановна

Россия
Рождение ребёнка
1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ирина Алексеевна

Россия
Рождение ребёнка
05.04.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Хвалынск, Хвалынский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ирина Алексеевна

Россия
Смерть
1995
Россия
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Хвалынск, Хвалынский муниципальный район, Саратовская область
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