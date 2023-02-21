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Минина Анна Даниловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

1953

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.05.1904

Сын: Минин Егор Никитич

Отец ребёнка: Минин Никита Павлович

д. Дементьевская Попонаволоцкой волости Шенкурского уезда Архангельской губернии
Рождение ребёнка
До 1904

Сын: Минин Нил Никитич

Отец ребёнка: Минин Никита Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Минин Николай Никитич

Отец ребёнка: Минин Никита Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фефилова Лариса Никитична

Отец ребёнка: Минин Никита Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сугоняева Вера Никитична

Отец ребёнка: Минин Никита Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кочетова Александра Никитична

Отец ребёнка: Минин Никита Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Журавлева Мария Никитична

Отец ребёнка: Минин Никита Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Минин Никита Павлович

Смерть
1953
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