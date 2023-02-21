Минина Анна Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смерти1953
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.05.1904
Сын: Минин Егор Никитич
Отец ребёнка: Минин Никита Павлович
д. Дементьевская Попонаволоцкой волости Шенкурского уезда Архангельской губернии
Рождение ребёнка
До 1904
Сын: Минин Нил Никитич
Отец ребёнка: Минин Никита Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Минин Никита Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фефилова Лариса Никитична
Отец ребёнка: Минин Никита Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сугоняева Вера Никитична
Отец ребёнка: Минин Никита Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кочетова Александра Никитична
Отец ребёнка: Минин Никита Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Журавлева Мария Никитична
Отец ребёнка: Минин Никита Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1953