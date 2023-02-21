Минин Нил Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1904
Дата смертиВычислено 1920
ПолМужской
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1904
Отец: Минин Никита Павлович
Мать: Минина Анна Даниловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Алеканида Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Алеканида Ивановна
Военная награда
Неизвестно
Орден Красной Звезды
Смерть
Вычислено 1920
Командир Красной Армии. Погиб на реке Березина.