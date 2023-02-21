Минин Нил Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Минин Нил Никитич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1904

Дата смерти

Вычислено 1920

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1904

Отец: Минин Никита Павлович

Мать: Минина Анна Даниловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Минин Василий Нилович

Мать ребёнка: Алеканида Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алеканида Ивановна

Военная награда
Неизвестно
Орден Красной Звезды
Смерть
Вычислено 1920
Командир Красной Армии. Погиб на реке Березина.
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