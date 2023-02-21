Минин Николай Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Минин Никита Павлович
Мать: Минина Анна Даниловна
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Библиотека им.Ленина
Место жительства
Неизвестно
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Минин Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Минина Анфия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Минина Анфия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Минин Станислав Николаевич
Мать ребёнка: Минина Анфия Ивановна
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно