Минин Николай Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Минин Николай Никитич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Минин Никита Павлович

Мать: Минина Анна Даниловна

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Библиотека им.Ленина
Место жительства
Неизвестно
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Минин Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Минина Анфия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Минина Анфия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Минин Станислав Николаевич

Мать ребёнка: Минина Анфия Ивановна

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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