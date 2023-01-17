Сугоняева (Минина) Вера Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сугоняева (Минина) Вера Никитична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Минин Никита Павлович

Мать: Минина Анна Даниловна

Место жительства
Неизвестно
Георгиевск, Георгиевский, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сугоняев Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Место жительства
Неизвестно
Нарьян-Мар, город Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ
Смерть
Неизвестно
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