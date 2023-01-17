Сугоняева (Минина) Вера Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Минин Никита Павлович
Мать: Минина Анна Даниловна
Место жительства
Неизвестно
Георгиевск, Георгиевский, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сугоняев Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Место жительства
Неизвестно
Нарьян-Мар, город Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ
Смерть
Неизвестно