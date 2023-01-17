город Георгиевск, город Георгиевск, Георгиевский, Ставропольский край (на 2019) — Familio

Георгиевск

Георгиевский, Ставропольский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Терской области по сведениям 1874 года

Название населённых местПоложениеЧисло домовМужчинЖенщинНародностьВероисповеданиеЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Города
11Георгиевск, город безъуездный.на левом берегу Подкумка.5262319*)1026Церквей: православных 2, армяно-григорианская 1. Лавок 99. Заводов: кожевенных 3, свечных 3, мыловаренных 2, кирпичных 2. Ярмарки: 9 мая и 1 октября.
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ставропольский край
13047Георгиевскгород краев.знач.44°09'43°28'L-38-135

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ставропольский край, Георгиевский
7707000001г Георгиевск#Н/Д
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