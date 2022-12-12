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Минин Егор Никитич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.05.1904

Дата смерти

10.04.1991

Пол

Мужской

Отец

Мать

1868 г.р.

Жена

1905 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1904

Отец: Минин Никита Павлович

Мать: Минина Анна Даниловна

д. Дементьевская Попонаволоцкой волости Шенкурского уезда Архангельской губернии
Бракосочетание
1926

Жена: Минина Раиса Ивановна

Поречье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
20.11.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Минина Раиса Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Поречье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
10.04.1991
Похороны
Неизвестно
Плечиха, Вельский муниципальный район, Архангельская область
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