Минин Егор Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.05.1904
Дата смерти10.04.1991
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1904
Отец: Минин Никита Павлович
Мать: Минина Анна Даниловна
д. Дементьевская Попонаволоцкой волости Шенкурского уезда Архангельской губернии
Бракосочетание
1926
Жена: Минина Раиса Ивановна
Рождение ребёнка
20.11.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Минина Раиса Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
10.04.1991
Похороны
Неизвестно
Плечиха, Вельский муниципальный район, Архангельская область