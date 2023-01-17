Минина (Павловская) Раиса Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Минина (Павловская) Раиса Ивановна

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Место рождения

Благовещенское, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

27.08.1905

Дата смерти

30.11.1992

Пол

Женский

Отец

1871 г.р.

Мать

1880 г.р.

Муж

1904 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1905

Отец: Павловский Иван Семенович

Мать: Павловская Павла Константиновна

Благовещенское, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Образование
Между Неизвестно и 1917
Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
гимназия
Место жительства
С Неизвестно по 1926
Левково, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
1926

Муж: Минин Егор Никитич

Поречье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
20.11.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Минин Егор Никитич

Смерть
30.11.1992
Похороны
Неизвестно
Плечиха, Вельский муниципальный район, Архангельская область
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