Минина (Павловская) Раиса Ивановна
Место рождения
Дата рождения27.08.1905
Дата смерти30.11.1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1905
Образование
Между Неизвестно и 1917
Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
гимназия
Место жительства
С Неизвестно по 1926
Левково, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
1926
Муж: Минин Егор Никитич
Поречье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
20.11.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Минин Егор Никитич
Смерть
30.11.1992
Похороны
Неизвестно
Плечиха, Вельский муниципальный район, Архангельская область