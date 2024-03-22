Павловская Павла Константиновна
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смерти1947
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Бракосочетание
Между 1890 и 1904
Рождение ребёнка
Около 1904
Сын: Павловский Владимир Иванович
Отец ребёнка: Павловский Иван Семенович
Рождение ребёнка
27.08.1905
Дочь: Минина Раиса Ивановна
Отец ребёнка: Павловский Иван Семенович
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Стрелкова Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Павловский Иван Семенович
Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1924
Сын: Павловский Алексей Иванович
Отец ребёнка: Павловский Иван Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Верхозина Зоя Ивановна
Отец ребёнка: Павловский Иван Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зарубалова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Павловский Иван Семенович
Смерть
1947
Похороны
Неизвестно
Северодвинск, Северодвинск, Архангельская область