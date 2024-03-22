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Павловская Павла Константиновна

Место рождения

Левково, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1880

Дата смерти

1947

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Левково, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Между 1890 и 1904

Муж: Павловский Иван Семенович

Рождение ребёнка
Около 1904

Сын: Павловский Владимир Иванович

Отец ребёнка: Павловский Иван Семенович

Благовещенское, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
27.08.1905

Дочь: Минина Раиса Ивановна

Отец ребёнка: Павловский Иван Семенович

Благовещенское, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1920

Дочь: Стрелкова Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Павловский Иван Семенович

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1924

Сын: Павловский Алексей Иванович

Отец ребёнка: Павловский Иван Семенович

Левково, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Верхозина Зоя Ивановна

Отец ребёнка: Павловский Иван Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зарубалова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Павловский Иван Семенович

Смерть
1947
Похороны
Неизвестно
Северодвинск, Северодвинск, Архангельская область
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