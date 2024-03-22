Павловский Иван Семенович
Место рождения
Дата рождения1871
Дата смерти1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Место жительства
После 1890
Ковда, Кандалакшский муниципальный район, Мурманская область
Бракосочетание
Между 1890 и 1904
Рождение ребёнка
Около 1904
Сын: Павловский Владимир Иванович
Мать ребёнка: Павловская Павла Константиновна
Рождение ребёнка
27.08.1905
Дочь: Минина Раиса Ивановна
Мать ребёнка: Павловская Павла Константиновна
Реабилитация осужденного
Между 1917 и 1924
Арест
Между 1917 и 1922
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Стрелкова Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Павловская Павла Константиновна
Место жительства
Вычислено 1920
Рождение ребёнка
1924
Сын: Павловский Алексей Иванович
Мать ребёнка: Павловская Павла Константиновна
Место жительства
С 1924
Место жительства
С Неизвестно по 1944
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Верхозина Зоя Ивановна
Мать ребёнка: Павловская Павла Константиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зарубалова Анна Ивановна
Мать ребёнка: Павловская Павла Константиновна
Смерть
1944
Похороны
Неизвестно