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Павловский Иван Семенович

Место рождения

Благовещенское, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1871

Дата смерти

1944

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Благовещенское, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
После 1890
Ковда, Кандалакшский муниципальный район, Мурманская область
Бракосочетание
Между 1890 и 1904

Жена: Павловская Павла Константиновна

Рождение ребёнка
Около 1904

Сын: Павловский Владимир Иванович

Мать ребёнка: Павловская Павла Константиновна

Благовещенское, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
27.08.1905

Дочь: Минина Раиса Ивановна

Мать ребёнка: Павловская Павла Константиновна

Благовещенское, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Реабилитация осужденного
Между 1917 и 1924
Арест
Между 1917 и 1922
Рождение ребёнка
1920

Дочь: Стрелкова Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Павловская Павла Константиновна

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Место жительства
Вычислено 1920
Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1924

Сын: Павловский Алексей Иванович

Мать ребёнка: Павловская Павла Константиновна

Левково, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
С 1924
Левково, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
С Неизвестно по 1944
Северодвинск, Северодвинск, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Верхозина Зоя Ивановна

Мать ребёнка: Павловская Павла Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зарубалова Анна Ивановна

Мать ребёнка: Павловская Павла Константиновна

Смерть
1944
Похороны
Неизвестно
Северодвинск, Северодвинск, Архангельская область
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