Верхозина (Павловская) Зоя Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Место жительства
После 1945
Место жительства
После 1945
Казахстан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Петровна
Отец ребёнка: Верхозин Петр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Верхозин Петр
Северодвинск, Северодвинск, Архангельская область
Смерть
Неизвестно