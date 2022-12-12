Верхозина (Павловская) Зоя Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Верхозина (Павловская) Зоя Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Павловский Иван Семенович

Мать: Павловская Павла Константиновна

Место жительства
После 1945
Место жительства
После 1945
Казахстан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Петровна

Отец ребёнка: Верхозин Петр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Верхозин Петр

Северодвинск, Северодвинск, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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