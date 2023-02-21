Зарубалова (Павловская) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗарубалова (Павловская) Анна Ивановна

Зарубалова (Павловская) Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Павловский Иван Семенович

Мать: Павловская Павла Константиновна

Место жительства
До 1941
Северодвинск, Северодвинск, Архангельская область
Место жительства
До 1941
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Бракосочетание
До 1941

Муж: Андрей

Рождение ребёнка
После 1945

Дочь: Валентина Михайловна

Отец ребёнка: Зарубалов Михаил

Место жительства
После 1945
Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зарубалов Михаил

Работа или профессия
Неизвестно
Северодвинск, Северодвинск, Архангельская область
Телефонистка
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close