Зарубалова (Павловская) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Место жительства
До 1941
Место жительства
До 1941
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Бракосочетание
До 1941
Муж: Андрей
Рождение ребёнка
После 1945
Дочь: Валентина Михайловна
Отец ребёнка: Зарубалов Михаил
Место жительства
После 1945
Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зарубалов Михаил
Работа или профессия
Неизвестно
Телефонистка
Смерть
Неизвестно