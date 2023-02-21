Фефилова (Минина) Лариса Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Минин Никита Павлович
Мать: Минина Анна Даниловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Сергеевна
Отец ребёнка: Фефилов Сергей Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Поречье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фефилов Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Фефилов Сергей Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Фефилов Сергей Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лира Сергеевна
Отец ребёнка: Фефилов Сергей Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера Сергеевна
Отец ребёнка: Фефилов Сергей Александрович
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Ровдино, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область