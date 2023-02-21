Фефилова (Минина) Лариса Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фефилова (Минина) Лариса Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Минин Никита Павлович

Мать: Минина Анна Даниловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Сергеевна

Отец ребёнка: Фефилов Сергей Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фефилов Сергей Александрович

Поречье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фефилов Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Фефилов Сергей Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фефилов Виктор Сергеевич

Отец ребёнка: Фефилов Сергей Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лира Сергеевна

Отец ребёнка: Фефилов Сергей Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера Сергеевна

Отец ребёнка: Фефилов Сергей Александрович

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Ровдино, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
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