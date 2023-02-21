Фефилов Сергей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фефилов Сергей Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Сергеевна

Мать ребёнка: Фефилова Лариса Никитична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера Сергеевна

Мать ребёнка: Фефилова Лариса Никитична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фефилов Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Фефилова Лариса Никитична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фефилов Виктор Сергеевич

Мать ребёнка: Фефилова Лариса Никитична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лира Сергеевна

Мать ребёнка: Фефилова Лариса Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фефилова Лариса Никитична

Поречье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
Неизвестно
Ровдино, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Ровдино, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
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