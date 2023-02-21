Фефилов Сергей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Сергеевна
Мать ребёнка: Фефилова Лариса Никитична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера Сергеевна
Мать ребёнка: Фефилова Лариса Никитична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фефилов Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Фефилова Лариса Никитична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Фефилова Лариса Никитична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лира Сергеевна
Мать ребёнка: Фефилова Лариса Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Поречье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно