Кочетова (Минина) Александра Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Минин Никита Павлович
Мать: Минина Анна Даниловна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кочетов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Кочетов Иван
Место жительства
Неизвестно
Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно