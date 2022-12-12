Кочетова (Минина) Александра Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочетова (Минина) Александра Никитична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Минин Никита Павлович

Мать: Минина Анна Даниловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кочетов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Кочетов Иван

Место жительства
Неизвестно
Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно
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