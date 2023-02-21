Журавлева (Минина) Мария Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Минин Никита Павлович
Мать: Минина Анна Даниловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: неизвестно
Отец ребёнка: Журавлев Борис
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Неизвестно
Отец ребёнка: Журавлев Борис
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мира Борисовна
Отец ребёнка: Журавлев Борис
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Журавлев Борис
Работа или профессия
Неизвестно
Учитель в Пинежском р-не Архангельской области
Смерть
Неизвестно