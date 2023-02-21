Журавлева (Минина) Мария Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Журавлева (Минина) Мария Никитична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Минин Никита Павлович

Мать: Минина Анна Даниловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: неизвестно

Отец ребёнка: Журавлев Борис

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Неизвестно

Отец ребёнка: Журавлев Борис

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мира Борисовна

Отец ребёнка: Журавлев Борис

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Журавлев Борис

Работа или профессия
Неизвестно
Учитель в Пинежском р-не Архангельской области
Смерть
Неизвестно
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