Журавлев Борис
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиС 1941 по 1945
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: неизвестно
Мать ребёнка: Журавлева Мария Никитична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Неизвестно
Мать ребёнка: Журавлева Мария Никитична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мира Борисовна
Мать ребёнка: Журавлева Мария Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
С 1941 по 1945