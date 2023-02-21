Журавлев Борис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Журавлев Борис

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

С 1941 по 1945

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: неизвестно

Мать ребёнка: Журавлева Мария Никитична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Неизвестно

Мать ребёнка: Журавлева Мария Никитична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мира Борисовна

Мать ребёнка: Журавлева Мария Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Журавлева Мария Никитична

Смерть
С 1941 по 1945
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