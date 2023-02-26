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Николай Давыдов

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Место рождения

д.Селецкий Ручей Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1830

Дата смерти

24.12.1886

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Давид Андреев

Мать: Анна Григорьева

д.Селецкий Ручей Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
28.01.1849

Жена: Дария Демидова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.10.1854

Сын: Ефимий Николаев

Мать ребёнка: Дария Демидова

д.Солодкая Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.10.1857

Дочь: Пелагея Николаева

Мать ребёнка: Дария Демидова

д.Солодкая Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.12.1859

Сын: Даниил Николаев

Мать ребёнка: Дария Демидова

д.Солодкая Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.12.1861

Сын: Николай Николаев

Мать ребёнка: Дария Демидова

д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1865

Сын: Фёдор Николаев

Мать ребёнка: Дария Демидова

д.Солодки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1867

Сын: Солодкий Дмитрий Николаев

Мать ребёнка: Дария Демидова

д.Солодкая- Старина под Липой Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1870

Сын: Алексей Николаев

Мать ребёнка: Дария Демидова

д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.07.1872

Сын: Иван Николаев

Мать ребёнка: Дария Демидова

д.Солодкая Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
24.12.1886
д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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