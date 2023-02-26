Николай Давыдов
Место рожденияд.Селецкий Ручей Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1830
Дата смерти24.12.1886
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
1830
Отец: Давид Андреев
Мать: Анна Григорьева
д.Селецкий Ручей Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
28.01.1849
Жена: Дария Демидова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.10.1854
Сын: Ефимий Николаев
Мать ребёнка: Дария Демидова
д.Солодкая Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.10.1857
Дочь: Пелагея Николаева
Мать ребёнка: Дария Демидова
д.Солодкая Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.12.1859
Сын: Даниил Николаев
Мать ребёнка: Дария Демидова
д.Солодкая Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.12.1861
Сын: Николай Николаев
Мать ребёнка: Дария Демидова
д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1865
Сын: Фёдор Николаев
Мать ребёнка: Дария Демидова
д.Солодки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1867
Сын: Солодкий Дмитрий Николаев
Мать ребёнка: Дария Демидова
д.Солодкая- Старина под Липой Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1870
Сын: Алексей Николаев
Мать ребёнка: Дария Демидова
д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.07.1872
Сын: Иван Николаев
Мать ребёнка: Дария Демидова
д.Солодкая Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
24.12.1886
д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.