Анна Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1815
Сын: Кодрат Давидов
Отец ребёнка: Давид Андреев
Рождение ребёнка
04.08.1819
Сын: Дометий Давидов
Отец ребёнка: Давид Андреев
д.Солодкая Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1830
Сын: Николай Давыдов
Отец ребёнка: Давид Андреев
д.Селецкий Ручей Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1838
Дочь: Феодосия Давидова
Отец ребёнка: Давид Андреев
д.Солодкая Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно