Феодосия Давидова
Место рожденияд.Солодкая Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1838
Дата смертиДо 1862
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1838
Отец: Давид Андреев
Мать: Анна Григорьева
д.Солодкая Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.11.1857
Сын: Павел Герасимов
Отец ребёнка: Герасим Иванов
д.Бобылево Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.04.1860
Сын: Иван Герасимов
Отец ребёнка: Герасим Иванов
д.Бобылево Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Герасим Иванов
Смерть
До 1862