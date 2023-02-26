Феодосия Давидова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Феодосия Давидова

Место рождения

д.Солодкая Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1838

Дата смерти

До 1862

Пол

Женский

Отец

До 1800 г.р.

Мать

До 1801 г.р.

Муж

1835 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1838

Отец: Давид Андреев

Мать: Анна Григорьева

д.Солодкая Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.11.1857

Сын: Павел Герасимов

Отец ребёнка: Герасим Иванов

д.Бобылево Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.04.1860

Сын: Иван Герасимов

Отец ребёнка: Герасим Иванов

д.Бобылево Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Герасим Иванов

Смерть
До 1862
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