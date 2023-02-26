Давид Андреев
Место рожденияд.Солодкая Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1800
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Солодкая Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1815
Сын: Кодрат Давидов
Мать ребёнка: Анна Григорьева
Рождение ребёнка
04.08.1819
Сын: Дометий Давидов
Мать ребёнка: Анна Григорьева
д.Солодкая Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1830
Сын: Николай Давыдов
Мать ребёнка: Анна Григорьева
д.Селецкий Ручей Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1838
Дочь: Феодосия Давидова
Мать ребёнка: Анна Григорьева
д.Солодкая Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно