Давид Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давид Андреев

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Место рождения

д.Солодкая Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1800

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Солодкая Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1815

Сын: Кодрат Давидов

Мать ребёнка: Анна Григорьева

Рождение ребёнка
04.08.1819

Сын: Дометий Давидов

Мать ребёнка: Анна Григорьева

д.Солодкая Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1830

Сын: Николай Давыдов

Мать ребёнка: Анна Григорьева

д.Селецкий Ручей Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1838

Дочь: Феодосия Давидова

Мать ребёнка: Анна Григорьева

д.Солодкая Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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