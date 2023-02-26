Солодкий Дмитрий Николаев
Место рожденияд.Солодкая- Старина под Липой Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1867
Отец: Николай Давыдов
Мать: Дария Демидова
д.Солодкая- Старина под Липой Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
01.11.1892
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.02.1894
Дочь: Анна Дмитриева
Мать ребёнка: Солодкая Наталия Антонова
д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.08.1895
Мать ребёнка: Солодкая Наталия Антонова
д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Военная служба
1895
рядовой
Рождение ребёнка
14.03.1897
Сын: Солодкий Алексей Дмитриев
Мать ребёнка: Солодкая Наталия Антонова
д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.12.1899
Дочь: Ульяния Дмитриева
Мать ребёнка: Солодкая Наталия Антонова
д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.10.1905
Дочь: Параскева Дмитриева
Мать ребёнка: Солодкая Наталия Антонова
д.Солодкая- Старина под Липой Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.01.1911
Сын: Солодкий Григорий Дмитриев
Мать ребёнка: Солодкая Наталия Антонова
д.Солодкая ( Старина под Липой ) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.08.1912
Мать ребёнка: Солодкая Наталия Антонова
Старина Под Липкой, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.03.1914
Сын: Солодкий Василий Дмитриевич
Мать ребёнка: Солодкая Наталия Антонова
д.Солодкая ( Старина под Липой ) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно