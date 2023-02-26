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Солодкий Дмитрий Николаев

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Место рождения

д.Солодкая- Старина под Липой Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Николай Давыдов

Мать: Дария Демидова

д.Солодкая- Старина под Липой Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
01.11.1892

Жена: Солодкая Наталия Антонова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.02.1894

Дочь: Анна Дмитриева

Мать ребёнка: Солодкая Наталия Антонова

д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.08.1895

Сын: Солодкий Андрей Дмитриев

Мать ребёнка: Солодкая Наталия Антонова

д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Военная служба
1895
рядовой
Рождение ребёнка
14.03.1897

Сын: Солодкий Алексей Дмитриев

Мать ребёнка: Солодкая Наталия Антонова

д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.12.1899

Дочь: Ульяния Дмитриева

Мать ребёнка: Солодкая Наталия Антонова

д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.10.1905

Дочь: Параскева Дмитриева

Мать ребёнка: Солодкая Наталия Антонова

д.Солодкая- Старина под Липой Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.01.1911

Сын: Солодкий Григорий Дмитриев

Мать ребёнка: Солодкая Наталия Антонова

д.Солодкая ( Старина под Липой ) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.08.1912

Сын: Солодкий Яков Дмитриев

Мать ребёнка: Солодкая Наталия Антонова

Старина Под Липкой, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.03.1914

Сын: Солодкий Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Солодкая Наталия Антонова

д.Солодкая ( Старина под Липой ) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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