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Солодкий Григорий Дмитриев

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Место рождения

д.Солодкая ( Старина под Липой ) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

23.01.1911

Дата смерти

13.06.1911

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1911

Отец: Солодкий Дмитрий Николаев

Мать: Солодкая Наталия Антонова

д.Солодкая ( Старина под Липой ) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
13.06.1911
д.Солодкая ( Старина под Липой ) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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