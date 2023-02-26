Солодкий Григорий Дмитриев
Место рожденияд.Солодкая ( Старина под Липой ) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения23.01.1911
Дата смерти13.06.1911
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1911
д.Солодкая ( Старина под Липой ) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
13.06.1911
д.Солодкая ( Старина под Липой ) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.