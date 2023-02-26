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(Солодкая) Параскева Дмитриева

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Место рождения

д.Солодкая- Старина под Липой Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

16.10.1905

Дата смерти

08.05.1915

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1905

Отец: Солодкий Дмитрий Николаев

Мать: Солодкая Наталия Антонова

д.Солодкая- Старина под Липой Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
08.05.1915
д.Солодкая ( Старина под Липой ) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от воспаления лёгких
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