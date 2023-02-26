(Солодкая) Параскева Дмитриева
Место рожденияд.Солодкая- Старина под Липой Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения16.10.1905
Дата смерти08.05.1915
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1905
д.Солодкая- Старина под Липой Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
08.05.1915
д.Солодкая ( Старина под Липой ) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от воспаления лёгких