Дария Демидова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дария Демидова

Место рождения

д.Селецкий Ручей Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1833

Дата смерти

17.04.1904

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1830 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
28.01.1849

Муж: Николай Давыдов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.10.1854

Сын: Ефимий Николаев

Отец ребёнка: Николай Давыдов

Рождение ребёнка
11.10.1857

Дочь: Пелагея Николаева

Отец ребёнка: Николай Давыдов

Рождение ребёнка
10.12.1859

Сын: Даниил Николаев

Отец ребёнка: Николай Давыдов

Рождение ребёнка
01.12.1861

Сын: Николай Николаев

Отец ребёнка: Николай Давыдов

Рождение ребёнка
1865

Сын: Фёдор Николаев

Отец ребёнка: Николай Давыдов

Рождение ребёнка
1867

Сын: Солодкий Дмитрий Николаев

Отец ребёнка: Николай Давыдов

Рождение ребёнка
1870

Сын: Алексей Николаев

Отец ребёнка: Николай Давыдов

Рождение ребёнка
31.07.1872

Сын: Иван Николаев

Отец ребёнка: Николай Давыдов

Смерть
17.04.1904

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