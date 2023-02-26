Дария Демидова
Место рожденияд.Селецкий Ручей Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1833
Дата смерти17.04.1904
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.01.1849
Муж: Николай Давыдов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.10.1854
Сын: Ефимий Николаев
Отец ребёнка: Николай Давыдов
Рождение ребёнка
11.10.1857
Дочь: Пелагея Николаева
Отец ребёнка: Николай Давыдов
Рождение ребёнка
10.12.1859
Сын: Даниил Николаев
Отец ребёнка: Николай Давыдов
Рождение ребёнка
01.12.1861
Сын: Николай Николаев
Отец ребёнка: Николай Давыдов
Рождение ребёнка
1865
Сын: Фёдор Николаев
Отец ребёнка: Николай Давыдов
Рождение ребёнка
1867
Сын: Солодкий Дмитрий Николаев
Отец ребёнка: Николай Давыдов
Рождение ребёнка
1870
Сын: Алексей Николаев
Отец ребёнка: Николай Давыдов
Рождение ребёнка
31.07.1872
Сын: Иван Николаев
Отец ребёнка: Николай Давыдов
Смерть
17.04.1904