Иван Николаев
Место рожденияд.Солодкая Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения31.07.1872
Дата смерти20.07.1915
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1872
Отец: Николай Давыдов
Мать: Дария Демидова
д.Солодкая Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
18.10.1898
Жена: Агрипина Павлова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.12.1899
Дочь: Татьяна Иванова
Мать ребёнка: Агрипина Павлова
Рождение ребёнка
26.09.1903
Сын: Иван Иванов
Мать ребёнка: Агрипина Павлова
Рождение ребёнка
08.07.1906
Дочь: Ольга Иоаннова
Мать ребёнка: Агрипина Павлова
Рождение ребёнка
07.07.1907
Сын: Фёдор Иоаннов
Мать ребёнка: Агрипина Павлова
Рождение ребёнка
22.07.1909
Сын: Николай Иванов
Мать ребёнка: Агрипина Павлова
Рождение ребёнка
03.03.1911
Дочь: Анастасия Иванова
Мать ребёнка: Агрипина Павлова
Рождение ребёнка
14.06.1912
Дочь: Агрипина Иванова
Мать ребёнка: Агрипина Павлова
Рождение ребёнка
06.01.1915
Сын: Иван Иванов
Мать ребёнка: Агрипина Павлова
Смерть
20.07.1915
Причина смерти: от натуральной