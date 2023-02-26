Иван Николаев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Николаев

Место рождения

д.Солодкая Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

31.07.1872

Дата смерти

20.07.1915

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1872

Отец: Николай Давыдов

Мать: Дария Демидова

д.Солодкая Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
18.10.1898

Жена: Агрипина Павлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.12.1899

Дочь: Татьяна Иванова

Мать ребёнка: Агрипина Павлова

Старина Под Липкой, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
26.09.1903

Сын: Иван Иванов

Мать ребёнка: Агрипина Павлова

Старина Под Липкой, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.07.1906

Дочь: Ольга Иоаннова

Мать ребёнка: Агрипина Павлова

Старина Под Липкой, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.07.1907

Сын: Фёдор Иоаннов

Мать ребёнка: Агрипина Павлова

Старина Под Липкой, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
22.07.1909

Сын: Николай Иванов

Мать ребёнка: Агрипина Павлова

Старина Под Липкой, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
03.03.1911

Дочь: Анастасия Иванова

Мать ребёнка: Агрипина Павлова

Старина Под Липкой, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.06.1912

Дочь: Агрипина Иванова

Мать ребёнка: Агрипина Павлова

Старина Под Липкой, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
06.01.1915

Сын: Иван Иванов

Мать ребёнка: Агрипина Павлова

Старина Под Липкой, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
20.07.1915
Старина Под Липкой, Семеновская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от натуральной
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