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Алексей Николаев

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Место рождения

д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Николай Давыдов

Мать: Дария Демидова

д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1887

Сын: Федосий Алексеев

Мать ребёнка: Феодосия Дмитриева

д.Солодки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
21.02.1888

Жена: Феодосия Дмитриева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.09.1891

Сын: Захарий ст

Мать ребёнка: Феодосия Дмитриева

д.Солодки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.09.1892

Дочь: Анна Алексеева

Мать ребёнка: Феодосия Дмитриева

д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.07.1895

Дочь: Ольга Алексеева

Мать ребёнка: Феодосия Дмитриева

д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.07.1896

Сын: Прокопий Алексеев

Мать ребёнка: Феодосия Дмитриева

д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.04.1899

Дочь: Ирина Алексеева

Мать ребёнка: Феодосия Дмитриева

д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1902

Сын: Захарий Алексеев

Мать ребёнка: Феодосия Дмитриева

Рождение ребёнка
21.03.1906

Дочь: Анна Алексеева

Мать ребёнка: Феодосия Дмитриева

д.Солодкая ( Старина под Липой ) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.06.1907

Сын: Иван Алексеев

Мать ребёнка: Феодосия Дмитриева

Старина Под Липкой, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.05.1910

Сын: Дмитрий Алексеев

Мать ребёнка: Феодосия Дмитриева

Старина Под Липкой, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.05.1912

Дочь: Елена Алексеева

Мать ребёнка: Феодосия Дмитриева

Старина Под Липкой, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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