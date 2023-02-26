Алексей Николаев
Место рожденияд.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Николай Давыдов
Мать: Дария Демидова
д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1887
Сын: Федосий Алексеев
Мать ребёнка: Феодосия Дмитриева
д.Солодки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
21.02.1888
Жена: Феодосия Дмитриева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.09.1891
Сын: Захарий ст
Мать ребёнка: Феодосия Дмитриева
д.Солодки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.09.1892
Дочь: Анна Алексеева
Мать ребёнка: Феодосия Дмитриева
д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.07.1895
Дочь: Ольга Алексеева
Мать ребёнка: Феодосия Дмитриева
д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.07.1896
Сын: Прокопий Алексеев
Мать ребёнка: Феодосия Дмитриева
д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.04.1899
Дочь: Ирина Алексеева
Мать ребёнка: Феодосия Дмитриева
д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1902
Сын: Захарий Алексеев
Мать ребёнка: Феодосия Дмитриева
Рождение ребёнка
21.03.1906
Дочь: Анна Алексеева
Мать ребёнка: Феодосия Дмитриева
д.Солодкая ( Старина под Липой ) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.06.1907
Сын: Иван Алексеев
Мать ребёнка: Феодосия Дмитриева
Рождение ребёнка
27.05.1910
Сын: Дмитрий Алексеев
Мать ребёнка: Феодосия Дмитриева
Рождение ребёнка
08.05.1912
Дочь: Елена Алексеева
Мать ребёнка: Феодосия Дмитриева
Смерть
Неизвестно