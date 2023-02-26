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Федосий Алексеев

Место рождения

д.Солодки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1887

Отец: Алексей Николаев

Мать: Феодосия Дмитриева

д.Солодки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.01.1906

Сын: Василий Федосов

Мать ребёнка: Ирина Иванова

Старина Под Липкой, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1906

Дочь: Татьяна Федосова

Мать ребёнка: Ирина Иванова

Рождение ребёнка
30.03.1909

Сын: Иоанн Федосиев

Мать ребёнка: Ирина Иванова

Старина Под Липкой, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.04.1910

Сын: Георгий Федосов

Мать ребёнка: Ирина Иванова

Старина Под Липкой, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.11.1911

Сын: Яков Федосов

Мать ребёнка: Ирина Иванова

д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.07.1914

Дочь: Мария Федосиева

Мать ребёнка: Ирина Иванова

д.Солодки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Иванова

Смерть
Неизвестно
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