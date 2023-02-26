Федосий Алексеев
Место рожденияд.Солодки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1887
Отец: Алексей Николаев
Мать: Феодосия Дмитриева
д.Солодки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.01.1906
Сын: Василий Федосов
Мать ребёнка: Ирина Иванова
Рождение ребёнка
До 1906
Дочь: Татьяна Федосова
Мать ребёнка: Ирина Иванова
Рождение ребёнка
30.03.1909
Сын: Иоанн Федосиев
Мать ребёнка: Ирина Иванова
Рождение ребёнка
01.04.1910
Сын: Георгий Федосов
Мать ребёнка: Ирина Иванова
Рождение ребёнка
24.11.1911
Сын: Яков Федосов
Мать ребёнка: Ирина Иванова
д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.07.1914
Дочь: Мария Федосиева
Мать ребёнка: Ирина Иванова
д.Солодки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Иванова
Смерть
Неизвестно