Феодосия Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Феодосия Дмитриева

Место рождения

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

27.05.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

До 1852 г.р.

Мать

До 1852 г.р.

Муж

1870 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1871

Отец: Дмитрий Иванов

Мать: Анна Потапова

Рождение ребёнка
До 1887

Сын: Федосий Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Николаев

Бракосочетание
21.02.1888

Муж: Алексей Николаев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.09.1891

Сын: Захарий ст

Отец ребёнка: Алексей Николаев

Рождение ребёнка
04.09.1892

Дочь: Анна Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Николаев

Рождение ребёнка
09.07.1895

Дочь: Ольга Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Николаев

Рождение ребёнка
07.07.1896

Сын: Прокопий Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Николаев

Рождение ребёнка
09.04.1899

Дочь: Ирина Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Николаев

Рождение ребёнка
1902

Сын: Захарий Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Николаев

Рождение ребёнка
21.03.1906

Дочь: Анна Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Николаев

Рождение ребёнка
24.06.1907

Сын: Иван Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Николаев

Старина Под Липкой, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.05.1910

Сын: Дмитрий Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Николаев

Старина Под Липкой, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.05.1912

Дочь: Елена Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Николаев

Старина Под Липкой, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно

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