Феодосия Дмитриева
Место рожденияд.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения27.05.1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1871
Отец: Дмитрий Иванов
Мать: Анна Потапова
Рождение ребёнка
До 1887
Сын: Федосий Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Николаев
Бракосочетание
21.02.1888
Муж: Алексей Николаев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.09.1891
Сын: Захарий ст
Отец ребёнка: Алексей Николаев
Рождение ребёнка
04.09.1892
Дочь: Анна Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Николаев
Рождение ребёнка
09.07.1895
Дочь: Ольга Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Николаев
Рождение ребёнка
07.07.1896
Сын: Прокопий Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Николаев
Рождение ребёнка
09.04.1899
Дочь: Ирина Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Николаев
Рождение ребёнка
1902
Сын: Захарий Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Николаев
Рождение ребёнка
21.03.1906
Дочь: Анна Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Николаев
Рождение ребёнка
24.06.1907
Сын: Иван Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Николаев
Рождение ребёнка
27.05.1910
Сын: Дмитрий Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Николаев
Рождение ребёнка
08.05.1912
Дочь: Елена Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Николаев
Смерть
Неизвестно