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Дмитрий Иванов

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Место рождения

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1852

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.05.1871

Дочь: Феодосия Дмитриева

Мать ребёнка: Анна Потапова

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.06.1873

Сын: Пётр Дмитриев

Мать ребёнка: Анна Потапова

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.12.1874

Сын: Игнатий Дмитриев

Мать ребёнка: Анна Потапова

д.Марченки ( Беленки тож ) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.05.1876

Дочь: Акилина Дмитриева

Мать ребёнка: Анна Потапова

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1877

Сын: Александр Дмитриев

Мать ребёнка: Анна Потапова

д.Марченки ( Беленки тож ) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.01.1879

Дочь: Мария Дмитриева

Мать ребёнка: Анна Потапова

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.04.1880

Сын: Фёдор Дмитриев

Мать ребёнка: Анна Потапова

д.Марченки ( Биленки тож ) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.12.1881

Сын: Игнатий Дмитриев

Мать ребёнка: Анна Потапова

д.Марченки ( Беленки тож ) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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