Игнатий Дмитриев
Место рожденияд.Марченки ( Беленки тож ) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения16.12.1881
Дата смерти22.06.1882
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1881
Отец: Дмитрий Иванов
Мать: Анна Потапова
д.Марченки ( Беленки тож ) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
22.06.1882
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.