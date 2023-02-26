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Игнатий Дмитриев

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Место рождения

д.Марченки ( Беленки тож ) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

16.12.1881

Дата смерти

22.06.1882

Пол

Мужской

Отец

До 1852 г.р.

Мать

До 1852 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1881

Отец: Дмитрий Иванов

Мать: Анна Потапова

д.Марченки ( Беленки тож ) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
22.06.1882
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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