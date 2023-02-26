Ирина Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1887 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1906

Сын: Василий Федосов

Отец ребёнка: Федосий Алексеев

Старина Под Липкой, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1906

Дочь: Татьяна Федосова

Отец ребёнка: Федосий Алексеев

Рождение ребёнка
30.03.1909

Сын: Иоанн Федосиев

Отец ребёнка: Федосий Алексеев

Старина Под Липкой, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.04.1910

Сын: Георгий Федосов

Отец ребёнка: Федосий Алексеев

Старина Под Липкой, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.11.1911

Сын: Яков Федосов

Отец ребёнка: Федосий Алексеев

д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.07.1914

Дочь: Мария Федосиева

Отец ребёнка: Федосий Алексеев

д.Солодки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федосий Алексеев

Смерть
Неизвестно
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