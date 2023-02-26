Ирина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1906
Сын: Василий Федосов
Отец ребёнка: Федосий Алексеев
Рождение ребёнка
До 1906
Дочь: Татьяна Федосова
Отец ребёнка: Федосий Алексеев
Рождение ребёнка
30.03.1909
Сын: Иоанн Федосиев
Отец ребёнка: Федосий Алексеев
Рождение ребёнка
01.04.1910
Сын: Георгий Федосов
Отец ребёнка: Федосий Алексеев
Рождение ребёнка
24.11.1911
Сын: Яков Федосов
Отец ребёнка: Федосий Алексеев
д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.07.1914
Дочь: Мария Федосиева
Отец ребёнка: Федосий Алексеев
д.Солодки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федосий Алексеев
Смерть
Неизвестно