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Фёдор Николаев

Место рождения

д.Солодки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1865

Дата смерти

20.11.1897

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Николай Давыдов

Мать: Дария Демидова

Бракосочетание
11.02.1883

Жена: Зюкова (Солдатенкова) Параскева Минина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.01.1886

Дочь: Домника Фёдорова

Мать ребёнка: Зюкова (Солдатенкова) Параскева Минина

Рождение ребёнка
01.12.1894

Сын: Николай Фёдоров

Мать ребёнка: Зюкова (Солдатенкова) Параскева Минина

Рождение ребёнка
16.09.1896

Сын: Трофим Фёдоров

Мать ребёнка: Зюкова (Солдатенкова) Параскева Минина

Смерть
20.11.1897
Причина смерти: случайно убит на работе
Рождение ребёнка
07.02.1898

Сын: Фёдор Фёдоров

Мать ребёнка: Зюкова (Солдатенкова) Параскева Минина

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