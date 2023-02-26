Фёдор Николаев
Место рожденияд.Солодки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1865
Дата смерти20.11.1897
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Николай Давыдов
Мать: Дария Демидова
Бракосочетание
11.02.1883
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.01.1886
Дочь: Домника Фёдорова
Мать ребёнка: Зюкова (Солдатенкова) Параскева Минина
Рождение ребёнка
01.12.1894
Сын: Николай Фёдоров
Мать ребёнка: Зюкова (Солдатенкова) Параскева Минина
Рождение ребёнка
16.09.1896
Сын: Трофим Фёдоров
Мать ребёнка: Зюкова (Солдатенкова) Параскева Минина
Смерть
20.11.1897
Причина смерти: случайно убит на работе
Рождение ребёнка
07.02.1898
Сын: Фёдор Фёдоров
Мать ребёнка: Зюкова (Солдатенкова) Параскева Минина