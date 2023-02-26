Зюкова (Солдатенкова) Параскева Минина
Место рожденияд.Янченки Титовской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения26.10.1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1862
Бракосочетание
11.02.1883
Муж: Фёдор Николаев
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.01.1886
Дочь: Домника Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Николаев
Рождение ребёнка
23.11.1893
Дочь: Екатерина (по крёстному)
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
01.12.1894
Сын: Николай Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Николаев
Рождение ребёнка
16.09.1896
Сын: Трофим Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Николаев
Рождение ребёнка
07.02.1898
Сын: Фёдор (по крёстному)
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
07.02.1898
Сын: Фёдор Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Николаев
Бракосочетание
28.07.1899
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.05.1900
Сын: Зюков Александр Герасимов
Отец ребёнка: Зюков Герасим Емельянов
Рождение ребёнка
07.06.1901
Дочь: (Зюкова) Анна Герасимова
Отец ребёнка: Зюков Герасим Емельянов
Рождение ребёнка
14.06.1902
Сын: Зюков Алексей Герасимович
Отец ребёнка: Зюков Герасим Емельянов
Смерть
Неизвестно