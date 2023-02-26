Зюкова (Солдатенкова) Параскева Минина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зюкова (Солдатенкова) Параскева Минина

Место рождения

д.Янченки Титовской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

26.10.1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1862

Отец: Солдатенков Мина Моисеев

Мать: Солдатенкова Ксения Андреева

Бракосочетание
11.02.1883

Муж: Фёдор Николаев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.01.1886

Дочь: Домника Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Николаев

Рождение ребёнка
23.11.1893

Дочь: Екатерина (по крёстному)

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
01.12.1894

Сын: Николай Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Николаев

Рождение ребёнка
16.09.1896

Сын: Трофим Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Николаев

Рождение ребёнка
07.02.1898

Сын: Фёдор (по крёстному)

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
07.02.1898

Сын: Фёдор Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Николаев

Бракосочетание
28.07.1899

Муж: Зюков Герасим Емельянов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.05.1900

Сын: Зюков Александр Герасимов

Отец ребёнка: Зюков Герасим Емельянов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.06.1901

Дочь: (Зюкова) Анна Герасимова

Отец ребёнка: Зюков Герасим Емельянов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.06.1902

Сын: Зюков Алексей Герасимович

Отец ребёнка: Зюков Герасим Емельянов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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