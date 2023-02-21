Бушланов Константин Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Бракосочетание
05.02.1851
Рождение ребёнка
1853
Сын: Бушланов Фёдор Константинович
Мать ребёнка: Бушланова Глафира Демьяновна
Рождение ребёнка
1861
Сын: Бушланов Павел Константинович
Мать ребёнка: Бушланова Глафира Демьяновна
Рождение ребёнка
08.01.1862
Сын: Бушланов Никифор Константинович
Мать ребёнка: Бушланова Глафира Демьяновна
Рождение ребёнка
1869
Сын: Бушланов Алексей Константинович
Мать ребёнка: Бушланова Глафира Демьяновна
Рождение ребёнка
16.11.1875
Сын: Бушланов Григорий Константинович
Мать ребёнка: Бушланова Дарья Якимовна
деревня Ленская Жуковской волости Туринского уезда Тобольской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бушланова Дарья Якимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Домна Константиновна
Мать ребёнка: Бушланова Глафира Демьяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Устинья Константиновна
Мать ребёнка: Бушланова Глафира Демьяновна
Смерть
Неизвестно