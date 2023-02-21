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Бушланов Константин Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Бушланов Дмитрий Никифорович

Мать: Бушланова Дарья Никифоровна

Бракосочетание
05.02.1851

Жена: Бушланова Глафира Демьяновна

Рождение ребёнка
1853

Сын: Бушланов Фёдор Константинович

Мать ребёнка: Бушланова Глафира Демьяновна

Рождение ребёнка
1861

Сын: Бушланов Павел Константинович

Мать ребёнка: Бушланова Глафира Демьяновна

Рождение ребёнка
08.01.1862

Сын: Бушланов Никифор Константинович

Мать ребёнка: Бушланова Глафира Демьяновна

Рождение ребёнка
1869

Сын: Бушланов Алексей Константинович

Мать ребёнка: Бушланова Глафира Демьяновна

Рождение ребёнка
16.11.1875

Сын: Бушланов Григорий Константинович

Мать ребёнка: Бушланова Дарья Якимовна

деревня Ленская Жуковской волости Туринского уезда Тобольской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бушланова Дарья Якимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Домна Константиновна

Мать ребёнка: Бушланова Глафира Демьяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Устинья Константиновна

Мать ребёнка: Бушланова Глафира Демьяновна

Смерть
Неизвестно
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